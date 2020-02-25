‘Altını olan elden çıkarsın’

Dünyada altından başka yatırım aracı olmadığını söyleyen ve son 10 yılda altının değerlenme verileriyle bunun doğrulandığını belirten para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının bu dönemdeki çıkışının tamamladığını, yatırımcının altınlarını elden çıkarması gerektiğini belirtti. Altın fiyatının daha da yükseleceği iddialarının doğru olmadığını, korona virüs haberlerinin azalması ve 40 gün içinde hastalığın aşısının bulunduğu haberleriyle altın fiyatının 295-300 seviyelerine ineceğini belirten Memiş, "Vatandaş en çok altın fiyatlarının ne olacağını soruyor. Yatırım aracı olarak altından asla vazgeçmeyin. Altın son 10 yıldır olduğu gibi yatırımcısına en çok kazandıran emtia olmuştur. 2020 Ocak'tan itibaren yüzde 15 kazanç sağlamıştır" dedi. Çeyrek altının 550 lira, yarım altının bin 100 ve tam altının 2 bin 200 liradan satıldığını belirten Memiş, "Bu dönemde altın kazandıracağını kazandırdı, altın çağını yaşattı. O yüzden satmak ve 300 seviyelerine düştükten sonra tekrar yatırım aracı olarak satın almak gerekir" uyarısında bulundu.

İSLAM MEMİŞ

FATİH ŞENDİL