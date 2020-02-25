“Ege’nin potansiyeli daha iyi kullanılmalı”

Denizli’de STK temsilcileriyle buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hedefimiz enflasyonu yüzde 8.5 veya altına çekmek” dedi. Denizli’nin 3.5 milyar dolarlık ihracatını az bulan Oktay, yatırımların artması gerektiğini söyledi.

Denizli'de STK temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hedefimiz enflasyonun mutlak şekilde tek haneli rakamlara düşürülmesidir. Bu noktada yüzde 8.5 veya daha aşağısını hedefliyoruz" dedi. Polisevi'ndeki akşam yemeğinde konuşan Oktay, "Denizli yerelden kalkınma konusunda takdire şayandır. Ancak 3.5 milyar dolarlık ihracat rakamı şehir için yeterli değil. Bu rakamın daha yukarılara taşınması için gerekli desteği vermeye hazırız" dedi.

'BÜYÜMEMİZ SÜRECEK'

Oktay, Denizli'de dokumacılık ve tekstilin yanında birçok üretim alanının bulunduğuna işaret ederek, "Makine imalatı da önem taşıyor. Bunun yanında turizm, tarım ve gıda, bitkisel üretim alanlarında da birçok fırsat var. Bu potansiyel Egeli iş insanları tarafından iyi değerlendirilmeli" diye konuştu. Türkiye'nin 2018 Ağustos'undan itibaren yaşadığı ekonomik saldırıların etkilerini geride bıraktığını vurgulayan Oktay, "2019'a girdiğimiz şartlar ile 2020'ye girdiğimiz şartlar arasında büyük fark var. Dış ticaret açığı olarak baktığımızda pozitif bir yılı geride bıraktık. 2020'de enflasyonu tek haneye indirme ve yüzde 5 büyüme hedefimizi ileriye götürme gayretindeyiz" açıklamasında bulundu.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın programına Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz de katıldı.



SAĞLIKTA MİLLİ ÜRETİM DÖNEMİ

Sağlık sektöründe de ciddi gelişmeler olduğuna işaret eden Oktay, ilaç ve hastanelerde kullanılan ekipmanların Türkiye'de üretilmesine çalıştıklarını, 53 milyon turist sayısını 2023'te 70 milyona ve gelir olarak 65-70 milyar dolara çıkarmayı istediklerini söyledi.



YATIRIM ÇAĞRISI YAPTI

Egeli iş insanlarına yatırım yapma ve kapasite kullanım oranlarını artırma çağrısında bulunan Oktay, "Sadece iç talep boyutunda bir büyüme modelimiz yok. Üreterek, imal ederek ihraç eden bir büyüme modeliyle ilerlemeliyiz. Savunma sanayisindeki ivmeyi diğer alanlarda da oluşturmalıyız. Savunma sanayisindeki teknolojik ve bilgi birikimini sivil alana transfer etmeliyiz. Biz petrol zengini, doğal rezervler zengini bir ülke değiliz. Her kuruşu tırnaklarımızla kazıyarak kazanıyoruz. Yerli otomobil projesi bu anlamda büyük önem taşıyor. 3-5 yılda bu alanda başarımızı konuşturacağız" dedi.

SEBAHATTİN ALP