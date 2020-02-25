HORECA Fuarı’nın alanı 2 kat büyüyecek

HORECA Fair, otel ekipmanları üreten firmaların rotasını İzmir'e çevirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği, Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliğinde GL Platform'un düzenlediği HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları, Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, İzmir'de geçen yıl 12 bin metrekarelik alana kuruldu.

TURİZMCİ ÇIKARMASI

Bu yıl 400 markanın yer aldığı fuar 16 bin metrekareye çıkarken, gördüğü büyük ilgiyle 2021'de 23 bin metrekarelik A Holüne geçerek iki katı büyüyecek. 4 gün turizm profesyonellerini ağırlayan fuarda Dubai, Cezayir, Kosova, Hindistan, Tunus, İsrail ve Filistin'den gelen 150 kişilik otel ekipmanları satın almacısı, farklı sektörden firmalarla mal ve hizmet alımına imza attı. Bu yıl etkinliklerde yarışmalara hiç yer verilmediğini belirten GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, "Avrupa'daki gibi biz de fuarımızı workshoplarla sürdürdük. Bu şekilde olmaz diyen herkes workshoplara olan ilgiyi görünce 'başardık' dedi" diye konuştu.



AYAKKABI İHRACATÇISI RUSYA'DA ATAĞA KALKTI



Ocak'ta yüzde 60'lık ihracat artışı yakalayan Egeli ayakkabı ihracatçıları, Rusya'da atağa kalkıyor. Moskova'da Skolniki Fuar Alanı'nda 25-28 Şubat tarihleri arasında yapılacak Euroshoes Moscow fuarı, Türk ayakkabı ve çanta ihracatçılarının şovuna sahne olacak. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türkiye'nin ayakkabı ihraç ettiği ülkeler içinde Rusya'nın 105.6 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldığını, Rusya'ya deri ürünleri ihracatının 180 milyon dolar olduğunu kaydetti. Zandar, "Ege'den ayakkabı ihracatı Ocak'ta 5.6 milyon dolardan 9 milyon dolara çıktı. Rusya'daki Euro Shoes Fuarı bunda çok etkili. 2020'de ihracatta 1 milyar dolar barajını aşacağız" dedi.