TOKİ çekilişiyle ev sahibi oldular

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, İzmir Karabağlar'da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Kurada isimleri okunan vatandaşlar, sevinçten gözyaşı döktü. Halkapınar Spor Salonu'ndaki çekiliş, İzmir 14. Noterliği Başkatibi Atilla Karabağ denetiminde gerçekleşti. Toplam 30 bin 187 başvuru arasından şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. Spor salonunu dolduran vatandaşlar, heyecanla kendi isimlerinin okunmasını bekledi. Yıllarca kirada oturduktan sonra ev sahibi olan birçok vatandaş ise sevinç gözyaşı döktü.

BÜYÜK MUTLULUK

TOKİ çekilişiyle konut sahibi olanlardan Nezahat Begiç (55), İbrahim Yılmaz (55), Kadriye Baruthan (79) ve Necla Çırakçı (65), ilk kez ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, projenin hayata geçirilmesini sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

MERT ALPDÜNDAR