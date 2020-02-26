1.2 milyon genç için 2 milyar liralık hibe

“Ne eğitimde ne istihdamda olan” 15-29 yaş arası gençlerle ilgili projelere yaklaşık 2 milyarlık destek sağlanacak.

Hükümet kronik işsizliği ortadan kaldırmak için tüm imkânları seferber ederken, hibe projeler de gençlere fırsat kapısı açıyor. "Ne eğitimde ne istihdamda olan" 15-29 yaş arası gençlere yönlendirilecek projelere yaklaşık 2 milyarlık destek sağlanacak. Avrupa Birliği ile Türkiye İş Kurumu'nun yürüttüğü mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları kapsamında ne eğitimde ne istihdamda olan yaklaşık 1.2 milyon gencin meslek sahibi olup, işe yerleşmeleri hedefleniyor.

İŞKUR'A KAYIT ŞARTI

"Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Destek Piyasası Destek Programı" için ilana çıkıldı. Program kapsamında gençlerin zorunlu mesleki-işbaşı eğitimleriyle girişimcilik, genel ve sosyal becerilerini geliştirmeleri sağlanacak. İlk adımda eğitimi, mesleği olmayan gençlerin İŞKUR'a kayıt yaptırmaları sağlanacak. Projeyle gençlerin sosyal becerilerini geliştirmeleri sağlanacak. Programdan yararlanabilmek için 24 Nisan'a kadar başvuru yapılması gerekiyor.

EN AZ 10 AY OLACAK

Sosyal politika ve gençlik alanında aktif çalışan sivil toplum kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler, federasyonlar, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, ticaret borsaları, kalkınma ajansları, sendikalar gençlere iş kapısı açmak için hibe desteğinden yararlanabilecek. Program için 17 milyon euro ayrılırken, talep edilecek miktar 350 milyon (Yaklaşık 2 milyar lira) euroya kadar çıkabilecek. Proje kapsamında sunulacak projeler 10 aydan kısa, 12 aydan uzun olmayacak.



İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA BÜYÜK İLGİ

Aktif işgücü ve işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına bu yılın sonuna kadar yaklaşık 550 bin kişi katılacak. Bu kapsamda 230 bin kadın aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlara alınacak. 15-29 yaş arasında yaklaşık 260 bin genç işbaşı eğitim programlarından, 45 bin genç de mesleki eğitim kurslarından yararlanacak.