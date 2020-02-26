Altın fiyatları ne kadar? 26 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Piyasalar bugüne nasıl başladı? Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Peki altın bugün ne kadar? İşte 26 Şubat Çarşamba altın fiyatları...