Altın fiyatları ne kadar? 26 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Piyasalar bugüne nasıl başladı? Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Peki altın bugün ne kadar? İşte 26 Şubat Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.167,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,90 düşüşle 325,90 liradan işlem gördü. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 26 Şubat Çarşamba altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 325,37 TL
SATIŞ: 325,47 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 519,62 TL
SATIŞ: 531,36 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.035,99 TL
SATIŞ: 1.062,72 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.078,48 TL
SATIŞ: 2.118,94 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.161,00 TL
SATIŞ: 2.194,00 TL
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