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ve nargileye ithalat yasağı

Elektronik sigara ve nargileye ithalat yasağı
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak tütün ve tütün mamülleri ile elektronik sigarayla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirildiğini bildirdi. Pekcan, kararın dün Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade etti.

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