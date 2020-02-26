Ev istekleri TOKİ ile gerçek oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek bin konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Kurada isimleri okunan vatandaşlar, sevinçten yerinde durmadı, heyecandan gözyaşı döktü. TOKİ tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında Düğün Salonu'nda yapılan çekilişte toplam 22 bin 204 başvuru arasından şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. 700 adet 2+1 daire için 11 bin 295, 300 adet, 3+1 daire için ise 10 bin 909 başvuru yapıldı. On binlerce kişi salona sığmayınca talihlilerin isimleri dışarıya sinevizyon ekranla yansıtıldı. Yıllarca kirada oturduktan sonra ev sahibi olan birçok vatandaş sevinç gözyaşı döktü.