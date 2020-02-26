Evinizi daha ferah göstermek elinizde

Hepimiz geniş ve rahat evlerde oturmak isteriz. Ancak her zaman böyle bir imkanımız olmayabilir. Ama küçük mekanları da geniş göstermenin püf noktalarını bilirsek ferah ev dekorasyonları hazırlayabiliriz. İşte rahatlatıcı ve enerji veren odalar dekore edebilmenin püf noktaları: 1- Ayna kullanın: Işığı yansıtmak ve mekanı daha aydınlık yapmak için aynalı aksesuvarlar kullanın. 2- Kalın perdeleri kaldırın: Pencerelerinize ışığın geçişini önlemeyen ince kumaş perdeler asın. Böylelikle güneş ışınlarından daha fazla faydalanabilirsiniz. 3- Görüş alanınızı daraltmayın: Koltuklarınızı, diğer mobilyalarla aralarında yürüme mesafesi kalacak şekilde yerleştirin. Bu size görüş ve geçiş alanı açısından avantaj sağlayacaktır. 4- Biraz parlamanız lazım: Odanıza birkaç parlak renk serpiştirebilirsiniz. 5- İnce düşünün: İnce uzun bir konsolu koltuklarınızın arkasına monte ettirin. Kullandığınız mobilyaları duvarla birleştirmemek odaya derinlik kazandırır . 6- Bırakın ışık içeriye süzülsün: Işığı sızdırmayan kapılarınızı kaldırıp camlı kapılar tercih edin. 7- Odanın ruh halini değiştirin: Evde bulunan bir rüzgar çanının sesi psikolojik olarak mekandaki dinginliği arttırır. 8- Camın şeffaflığını kullanın: Düz cam aksesuarları daha sık kullanın.