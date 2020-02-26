İncir ihracatı 5 ayda % 18 arttı

Aydın'ın üretiminde dünya lideri olduğu kuru incir ihracatında ilk beş ay içerisinde yüzde 18 oranında artış sağlandı. Bu sezon 41 bin 248 ton incirden 149 milyon dolar ihracat geliri sağlandı. İnciri en çok ABD, Almanya ve Fransa aldı. Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, kuru incir ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu belirterek, "Aydın kuru incir ihracatında ülkemizin lideri. İhracatın kente katkısı 2 milyar dolar" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)