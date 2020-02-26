OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "OYAK; tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz'ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam etmektedir. OYAK, büyük oyuncu olmayı hedefliyor" denildi.
Oyak, Total ve M Oil’i almak için başvurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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