Oyak, Total ve M Oil’i almak için başvurdu

OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "OYAK; tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz'ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam etmektedir. OYAK, büyük oyuncu olmayı hedefliyor" denildi.