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Oyak, Total ve M Oil’i almak için başvurdu

Oyak, Total ve M Oil’i almak için başvurdu
Giriş Tarihi: 26.2.2020

OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "OYAK; tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz'ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam etmektedir. OYAK, büyük oyuncu olmayı hedefliyor" denildi.

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