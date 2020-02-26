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Yasa dışı bahisten eve haciz gelebilir

Yasa dışı bahisten eve haciz gelebilir
Giriş Tarihi: 26.2.2020
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, "Yasa dışı bahis ve kumar oynayanlarla ilgili yapılan tespitler mülki idare amirliklerine gönderiliyor ve onlar da 10 bin lira ile 43 bin lira arasındaki cezaları tebliğ ediyor. Oynayanların evlerine haciz gelebilir" dedi. Kurt suça karşı önlem aldıklarını bildirdi.
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