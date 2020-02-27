783 yatırım teşvik belgesiyle rekor kırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2019 Aralık ve 2020 Ocak'ta 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık." dedi. Ankara Sanayi Odası (ASO) şubat ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Varank, 2019'da yenilikçi pek çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Varank, sanayicilerin iç piyasa kadar, global piyasa dinamiklerini de takip etmesi gerektiğini vurgulayarak, 2020'yi yatırım yılı olarak gördüklerini ifade etti. Yatırım teşvik verilerinin 2020 beklentisini desteklediğini vurgulayan Varank, "Üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırmış olduk. Firmalarımızın yatırım iştahındaki artış memnuniyet verici. Hedefimiz bu artışı kalıcı hale getirmek." ifadelerini kullandı.