Altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Kültürümüzde de önemli bir yere sahip olan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar özellikle evlenecek çiftler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 27 Şubat Perşembe altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.151,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 323,50 liradan işlem gördü. İşte 27 Şubat Perşembe altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 327,15 TL

SATIŞ: 327,22 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 517,89 TL

SATIŞ: 529,59 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.032,55 TL

SATIŞ: 1.059,19 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.071,56 TL

SATIŞ: 2.111,90 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.149,00 TL

SATIŞ: 2.181,00 TL