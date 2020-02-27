Aydın’da ejder meyvesi üretimine başlandı

Aydın'da tarımsal ürün çeşitliliğin arttırılması amacıyla ejder meyvesi üretimine başlandı. Bozdoğan Kazandere mahallesinde çiftçi Ertuğrul Bülent Öztürk ve eşi Naciye Öztürk'ün iki dekar örtü altında kurduğu serada inceleme yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, üretimin her aşamasında önder çiftçiye destek vereceklerini bildirdi.

KAZIM YÖRÜKCE