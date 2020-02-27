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, ’ye karşı vergileri düşürdü

Çin, ABD’ye karşı vergileri düşürdü
Giriş Tarihi: 27.2.2020

Korona virüs sonrası ekonomisi ciddi bir şekilde yara alan Çin, ABD ile ticaret savaşlarındaki ilk geri adımı attı. Korona virüs yüzünden ekonomisi büyük düşüş yaşayan Çin, 140 milyar dolar kaybetti. ABD Tarım Bakanlığı; kümes hayvanları, patates ve hayvan yemi gibi ürünlerin de aralarında olduğu ABD'nin tarımsal ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının, Çin tarafından kaldırılmaya başlandığını duyurdu. Söz konusu açıklamada; Çin'in, ABD'nin bazı tarımsal ürünlerinin ithalatında uyguladığı misilleme vergilerde de indirime gittiğini duyurmaya başladığı kaydedildi.

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