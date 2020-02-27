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İzmirli mobilyacılar Fuarı’na hazır

İzmirli mobilyacılar MODEKO Fuarı’na hazır
Giriş Tarihi: 27.2.2020

İzmirli mobilyacıları MODEKO heyecanı sardı. 4-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 31. MODEKO fuarına hazır olduklarını kaydeden İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, "Odamızın bağrından çıkan MODEKO, yıllardan bu yana sürdürdüğü istikrarlı ve başarılı çizgiyi bozmadan bir marka haline geldi. Yurtdışından ve ülkenin dört bir yanından sektör üyelerinin sabırsızlıkla ve merakla beklediği MODEKO bu sene 5'inci kez yeni fuar alanında kapılarını açacak" diye konuştu.

45 ÜLKEDEN HEYETLER
31. MODEKO'da 300 katılımcı firmanın ürünlerini ve hizmetlerini sergileyeceğini belirten Özkoparan, "Fuarımıza firmaların dışında vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Kimse fuarımızı gezmeden ev, ofis, mutfak veya bahçe mobilyası almasın. Ürün yelpazemizde bulunan klasik, modern ve modüler mobilyalar, sandalye, kanepe, koltuk, bebek-genç odaları, ev dekorasyonu ve aydınlatma ekipmanlarında iddialıyız. Ayrıca fuarımızda Amerika'dan, Avrupa'dan, Kuzey Afrika ve Asya'dan 45 ülkenin profesyonel alıcı heyetlerini misafir etmeyi planlıyoruz" dedi.

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