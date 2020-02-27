Kırsal kalkınma için 310 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD- II) destekleri 6. başvuru çağrısı 1. grubunda destek almaya hak kazanan 1231 proje için 310 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi. Bakan Pakdemirli, "Hibe sayesinde kırsalda 550 milyon liralık yatırım yapılacak. Onaylanan projelerle ilgili yatırımcılarla hibe sözleşme imzalama süreci başladı." dedi.