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Korona kaybı 2.4 trilyon dolar

Korona kaybı 2.4 trilyon dolar
Giriş Tarihi: 27.2.2020

Geçen hafta tarihi rekorlar kıran küresel piyasalar, korona virüs salgını endişeleriyle bir haftada 2.44 trilyon dolarlık kayıp verdi. Petrol küresel ekonomiye ilişkin endişelerle OPEC kesintilerine rağmen düşerken altın son 7 yılın zirvesinde seyrediyor. Dun & Bradstreet'in yayınladığı rapora göre salgın nedeniyle dünya çapında 5 milyon şirket risk altında bulunuyor. Bu arada Çin ve ABD korona virüse karşı aşı geliştirdiklerini açıkladılar. Küresel hisse piyasalarından korona virüsün küresel bir 'pandemik' haline gelebileceği endişesiyle sadece pazartesi günü 1.73 trilyon dolar silindi. Vaka sayısının Çin dışında Güney Kore ve İtalya'da da ciddi şekilde artması yatırımcıları hisse satıp güvenli varlıklara geçmeye itti.

BÜYÜMEYİ ETKİLER
Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Korona virüsün global büyümeye ilk yarıda baskı yapmasını bekliyoruz" denildi. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, büyümenin % 2.5'lik hızın altında kalacağını bildirdi.

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