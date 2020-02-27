Koruyucu aile olma sözü aldı

Aydın'da girişimci kişilikleriyle ekonomik özgürlüklerine kavuşan 6 girişimci kadın, kimsesiz çocukların koruyuculuğunu yapacak. Efeler Sosyal Hizmetler Müdürü Emine Ebru Bozçelik, aldıkları mikro krediyle hayatları değişen girişimci kadınları ziyaret etti. 6 mikro girişimciden koruyucu aile olma sözü alan Bozçelik, "Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınların arkasındayız" diye konuştu.

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