Kuyucak’ı jeotermal enerjiyle ısıtacağız

Aydın’ın Kuyucak ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Metin Ertürk, “6 yılda çok sayıda projeyi ilçemize kazandırdık. Yeni dönemde Kuyucak jeotermalle ısınacak. Bu Aydın’da bir ilk olacak” diye konuştu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Metin Ertürk, 6 yılda hayata geçirdiği projelerle ilçe halkından tam not aldı. Pazaryeri, TOKİ ve Güneş Enerji Santrali başta olmak üzere birçok önemli projeyi ilçeye kazandıran Başkan Ertürk, yeni dönemde yapacağı hizmetlerle Kuyucak'a altın çağı yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Yeni dönemde Kuyucak'ı jeotermalle ısıtacaklarını belirten Başkan Ertürk, "Şu anda projemizin fizibilite çalışmaları sürüyor. İlk etapta bin konutu sıcak suyla ısıtacağız. Her yıl sayıyı artıracağız. Aydın'da bu projemiz bir ilk olacak. Ayrıca sağlık turizmi için de bir havuzu faaliyete geçireceğiz" dedi. Kuyucaklılara müjdeler veren Ertürk, Yeni Asır Aydın İl Temsilcisi İhsan Karataş'a önemli açıklamalarda bulunurken, Kuyucak'ı her alanda marka şehir yapmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Pazaryeri projesi Türkiye'ye örnek oldu. Ücretsiz servis ilgi gördü mü? Göreve geldiğimizde Kuyucak'ın en önemli sorunlarından biri de pazaryeriydi. Proje hazırlayıp 21 bin metrekare alana sahip kapalı pazaryerimizi inşa ettik. Türkiye'de eşi bulunmayan bir pazaryerini ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz. Belediye olarak halk pazarı günlerinde vatandaşlarımıza ücretsiz servis hizmeti veriyoruz. Yaşlı ve engelli vatandaşlara da servisler ile cumartesi günü ilçe merkezindeki pazaryerine ulaşım hizmeti veriyoruz. Başta yaşlılar olmak üzere ilçemizdeki tüm vatandaşlara yardımcı oluyoruz.



Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk - İhsan Karataş

BEBEKLERE HEDİYELER

'Hoş geldin bebek' projesiyle ilgili bilgi verir misiniz? Her zaman iyi ve kötü günlerinde vatandaşlarımızın yanındayız. Bundan dolayı belediye olarak 'Hoş Geldin Bebek' projesini hayata geçirdik. Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, her ay hastaneden alınan yeni doğan bebek listesi ile ilçemizin 36 mahallesindeki bebek ailelerini hediye paketleriyle ziyaret ediyor. Bebek ailelerine ulaşarak içerisinde ateş ölçer, şampuan, zıbın - tulum, bebek bezi, ıslak mendil, ağız mendili, çorap, bebek takımı, kundak ve fincan takımı olan hediye paketlerini ailelere hediye ediyoruz. Evlat sahibi olan tüm ailelerimizin sevincine ortak oluyoruz

Kuyucak jeotermal projesinde şu an hangi aşamadasınız? Bir jeotermal firmasıyla görüşme halindeyiz. Fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. İlk etapta bin konutu sıcak suyla ısıtacağız. Her yıl bu sayıyı arttıracağız. Aydın'da bu projemiz ilk olacak. Kuyucak'ı jeotermalle ısıtacağız. Pamukören Mahallesi'ndeki iki havuzumuzun yanına jeotermal bir havuz yaparak sağlık turizmine katkı sağlayacağız.



'Hoş geldin bebek' projesi hayata geçirildi



BİRÇOK SORUNU ÇÖZDÜK, YENİ PROJELERİMİZ YOLDA

Kuyucaklılara yeni dönemle ilgili neler söyleyecek siniz? Görev süremiz içerisinde Kuyucak'ın birçok sorununu çözdük ve ilçemize önemli projeler kazandırdık. Kuyucak'ı TOKİ ile buluşturduk. Güneş Enerji Santrali'ni kurup enerji üretimine başladık. Millet Kıraathanesi ve Osmanlı Çeşmesi'ni ilçemize kazandırdık. Millet Kıraathanesi ve Osmanlı Çeşmesi kentin dokusuna estetik kattı. Kuyucak'a üniversite fakültesi getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Yeni dönemde projelerimizle Kuyucak her alanda marka şehir olmaya devam edecek.

İHSAN KARATAŞ