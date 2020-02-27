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Yeni serbest bölge üssü olacak

Yeni serbest bölge ihracat üssü olacak
Giriş Tarihi: 27.2.2020

İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi için yürütülen kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 20 bin kişiye doğrudan, 120 bin kişiye dolaylı istihdam sağlaması öngörülen bölgeden yıllık 2,5 milyar dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor. ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, "Serbest bölgedeki tesis yatırımlarının 2022'nin başından itibaren yapılmasını planlıyoruz" dedi.

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