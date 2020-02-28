62.5 milyon euroluk 11 projeye destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl nisan ayında çağrıya çıkılan Rekabetçi Sektörler Programı'ndan, toplam bedeli 62,5 milyon avro olan 11 projenin destekleneceğini bildirdi. Varank, Kütahya'da bir otelde düzenlenen Bölgesel Destek Programları Açılış ve İmza Töreni'nde, Kütahya'nın ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 10 farklı projenin imzası ve 4 destek programının ilanı için bir araya geldiklerini, yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 46 milyon liralık kaynağı bölgeye kazandıracaklarını söyledi.

2020 YATIRIM YILI

Varank, "Çağrımızı geçen sene nisan ayında 'Yaratıcı Endüstriler' ve 'Ar-Ge' başlıkları altında açmıştık. Oldukça titiz bir değerlendirme süreci yürüttük. Buna göre toplam 62,5 milyon avro proje bedeli olan 11 proje bizim tarafımızdan desteklenmeye hak kazandı" dedi. "2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz" diyen Bakan Varank, şunları söyledi: "Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimizi destekler vaziyette çok güzel gelmeye başladı. 2019 yılının aralık ayında ve 2020 ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Şubat ayında kapasite kullanım oranları ve reel kesim güveni arttı."