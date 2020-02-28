Altın fiyatları ne kadar? 28 Şubat Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını merakla araştırıyor. Koronavirüs ve İdlib'de yaşanan son gelişmeler sonrası ekonomide durum ne yönde? İşte 28 Şubat Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 533,00 lira, Cumhuriyet altını 2.181,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 328,00 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 28 Şubat Cuma altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 328,19 TL

SATIŞ: 328,23 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 524,81 TL

SATIŞ: 536,67 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.046,34 TL

SATIŞ: 1.073,33 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.099,24 TL

SATIŞ: 2.140,11 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.175,00 TL

SATIŞ: 2.208,00 TL