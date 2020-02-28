Bakanlığımıza 2 bin 153 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilen memur adaylarının, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam eden temel eğitimlerinde yaptığı konuşmada, 2019- 2020 yıllarında değişik unvanlarda göreve başlayan 488 aday memur için hazırladıkları 10 günlük temel eğitimin sonuna gelindiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, "Bakanlığımızla ilgili müjdeyi açıklamak istiyorum, çok uzun zamandır bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında toplam 2 bin 153 personel alımı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Başvuru tarihi en yakın zamanda Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir, hayırlı uğurlu olsun. İhtiyaç oldukça Bakanlığımız kendisine kadrolu eleman alımı konusunda gerekli başvuruları, gerekli kurumlara yapıyor, izinleri alıyor ve devam ediyor" dedi.

HEDEFİNİZ OLSUN

Bakan Pakdemirli şöyle devam etti: "Özellikle meslek mensuplarımıza tavsiyem, İngilizce'nin yanında bir dil daha bilmek gerekiyor. Heyecanı, hayalleri ve hedefleri hep diri tutmaklazım."