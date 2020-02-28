Domateste en büyük pazarlardan biri olan Rusya'nın Türkiye'den domates ithalat kotasını 150 bin tondan 200 bin tona yükseltmesi Fethiye ve Seydikemer'li üretici ve ihracatçıları sevindirdi. Bu haberle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptan Sebze Hali'nde 2 lira 25 kuruş olan domatesin fiyatı 3 lira 50 kuruşa kadar yükseldi.
ERDOĞAN CANKUŞ
Domateste kota artışı sevindirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.