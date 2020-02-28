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Domateste kota artışı sevindirdi

Domateste kota artışı sevindirdi
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Domateste en büyük pazarlardan biri olan Rusya'nın Türkiye'den domates ithalat kotasını 150 bin tondan 200 bin tona yükseltmesi Fethiye ve Seydikemer'li üretici ve ihracatçıları sevindirdi. Bu haberle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptan Sebze Hali'nde 2 lira 25 kuruş olan domatesin fiyatı 3 lira 50 kuruşa kadar yükseldi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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