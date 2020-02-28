  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Ekonomiye güven 22 ayın zirvesinde

Ekonomiye güven 22 ayın zirvesinde

Ekonomiye güven 22 ayın zirvesinde
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 97,1 iken, Şubat ayında yüzde 0,5 oranında artarak 97,5 değerine yükseldi. Böylece ekonomiye güven 22 ayın zirvesine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Şubat ayında %0,3 oranında artarak 106,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %3,4 oranında artarak 98,5 değerini aldı. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalarak 57,3'e, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2 gerileyerek 102,9'a ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,7 azalışla 74,5'e düştü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekonomiye güven 22 ayın zirvesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN