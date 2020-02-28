Ekonomiye güven 22 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 97,1 iken, Şubat ayında yüzde 0,5 oranında artarak 97,5 değerine yükseldi. Böylece ekonomiye güven 22 ayın zirvesine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Şubat ayında %0,3 oranında artarak 106,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %3,4 oranında artarak 98,5 değerini aldı. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalarak 57,3'e, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2 gerileyerek 102,9'a ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,7 azalışla 74,5'e düştü.