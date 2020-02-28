Fitch’den Türkiye’ye olumlu rapor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yakın vadede büyümenin iyileşmesine ilişkin güvenlerinin daha fazla olduğunu söyledi. Winslow, "Türkiye'de büyüme oranının bu yıl yüzde 3,9'a yükselmesini bekliyoruz. Bu durum, özel bankaların kredilerindeki sert yükselişe ilaveten, ki şu anda yüzde 25 civarında, özel tüketim ve düşük faiz oranları tarafından desteklenecek" dedi.

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Direktör Winslow, "Eğer Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin daha iyi bir ilerleme görürsek bu durum (Türkiye'nin) reytingleri için yardımcı olur. Örneğin, tasarruf oranının artırılması için emeklilik reformlarının uygulanması gibi. Türkiye'nin dış finansmanının sürdürülebilir olduğuna olan inancın son dönemde daha da artması, (olası bir) artırım için potansiyel itici güçler arasında" görüşünü dile getirdi. Winslow, ekonominin iyileşmeye başlaması ve gelecek 3,5 yıl için belirlenen bir seçimin olmaması nedeniyle zorlu reformların bu yıl gerçekleştirilmesi için ortamın daha iyi olduğunu düşündüklerini vurguladı.