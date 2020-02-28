Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomik büyüme mesajı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelişmeyi Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 0,9 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüme kaydetti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon lira olarak gerçekleşti.



BAKAN ALBAYRAK TWİTTER'DAN DEĞERLENDİRDİ

Ekonomideki sevindiren gelişmeyi Bakan Albayrak Twitter hesabından değerlendirdi.



Albayrak'ın açıklaması şöyle:



Böyle bir günde ekonomideki rakamları konuşmak, açıklanan verileri değerlendirmek çok zor geliyor. 2019 yılı politikalarımızın en önemli gösterge verisi olan büyüme açıklandı. %6'lık 4. çeyrek ve %0,9'luk yıl sonu büyüme rakamları beklentileri aşan performansımızı teyit etti.



"BAŞARI İLE İLERLİYORUZ"

Mal ve hizmet ihracatımız %6,4 artarken, aynı alandaki ithalatımız ise %3,6 azaldı. Büyümenin detayları, katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı model hedefimize de başarı ile ilerlediğimizi gösteriyor.



"GÜÇLÜ TOPARLANMA BAŞLADI"

Beş çeyrektir daralan makine-teçhizat yatırımları 4. çeyrekte %11,7 büyüdü. Yine beş çeyrektir negatif seyreden yurt içi talebin büyümeye katkısı 4,2 puan oldu. Bu veriler güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösteriyor.



Son olarak, 2019 yılı bütçe açığının milli gelire oranı da %2,89 olarak gerçekleşirken, bu alandaki hedefimizi (%2,9) de yakalamış olduk. 4. çeyrekle başlayan yıllık bazda büyüme ivmemizi koruyacak ve arzu ettiğimiz model çerçevesinde 2020'de %5'lik büyüme hedefimize ulaşacağız.



İDLİB MESAJI

Bir kez daha İdlib'deki alçak saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.