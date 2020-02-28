İzmir’de manda yetiştirene destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, manda yetiştiriciliğini canlandırmak için Selçuk ilçesinde 9 kadın üreticiye 28 manda hibe etti. Başkan Soyer, düzenlenen törende "Hedefimiz; manda sütünden katma değeri yüksek, İzmir'e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek" dedi. Manda hibe edilen 9 kadının, büyükşehirin verdiği bakım, besleme, barındırma ve sürü yönetimi eğitimlerini tamamlayarak manda almaya hak kazandığı belirtildi.