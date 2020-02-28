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ve mali müsavirlere indirimli elektrik

Muhasebeci ve mali müsavirlere indirimli elektrik
Giriş Tarihi: 28.2.2020

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) üyesi olup bağımsız çalışan 4 bin meslek mensubu, fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkı elde etti. Aydem Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, İZSMMMO, Gediz Elektrik ile indirimli elektrik işbirliğine imza attı. İZSMMMO Başkanı Vedat Adak ile Gediz Elektrik Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna tarafından tanıtılan kampanyadan aylık elektrik faturası 110 lira ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşteriler yararlanabilecek.

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