Türkiye’nin cep telefonu faturası 2 milyar $ azaldı

Türkiye'nin 2016 ve 2017'de, yıllık yaklaşık 3 milyar dolar olan cep telefonu ithalatı faturası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 2018'de almaya başladığı tedbirlerle 2 milyar doların altına geriledi. Türkiye, cep telefonu ithalatına 2 yılda toplam 2 milyar dolar daha az ödedi. BDDK kararlarının, 3 bin 500 TL'den pahalı cep telefonlarına yönelen kredili talep ve yurt dışı seyahatlerde 3 aya inen taksit sınırı ile de tüketicilerin yabancı ülkelerdeki turizm harcamalarına dengeleyici etki yaptığı görüldü. 2019'un son çeyreğinde cep telefonu ithalatının 701 milyon dolara yükselmesi üzerine BDDK'nın 14 Ocak'ta aldığı kararın etkisi gelecek aylarda izlenecek. Analistler, ithalattaki düşüşte, BDDK kararlarının yanı sıra kurdaki artış nedeniyle cep telefonu fiyatlarının yükselmesi ve yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan harçların artırılmasının da etkili olduğunu belirtti.