Son Başbakan ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım'ın projeleri arasında yer alan ve 29 Ekim 2019'da, 91 kilometrelik bölümü açılan Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu'nun, kalan 5 kilometrelik kısmı tamamlandı. Bölge trafiğine soluk aldıracak otoyolun resmi açılışını, 22 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirildi.

İSTİKRARIN TEK ADRESİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; projenin vadedildiği takviminden önce tamamlandığını belirterek, "Söz verdiğimiz her işe başladık, başladığımız her işi bitirdik" dedi.



MENEMEN-ALİAĞA ve Çandarlı aksında hayata geçen otoyolun sanayi bölgeleri ile turizm merkezlerine ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacağını vurgulayan Başkan Sürekli, "AK Parti, 18 yıldır millete ve ülkeye hizmette istikrarın tek adresidir. Söz verdiğimiz her işe başladık, başladığımız her işi bitirdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumartesi günü açacağı Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu, bunlardan sadece biri. Ama en önemlilerinden biri. Çünkü hem İzmirli hemşerilerimizi hem de bölge sanayisini rahatlatacak, ihtiyaca yönelik büyük bir proje" diye konuştu. Başta sanayi bölgesi olan Aliağa'nın ve pek çok kesimin heyecanla beklediği otoyolun, zaman ve enerji tasarrufu ile birlikte; trafik güvenliği, can ve mal emniyeti açısından da önemli bir rol oynayacağını ifade eden Başkan Sürekli; İzmirlileri açılışa, "Hizmette ve istikrarda buluşalım" diyerek davet etti.



İZMİR'İN YERİ AYRIDIR

Başkan Sürekli, "Cumhurbaşkanımız için İzmir'in yeri her zaman ayrı oldu. İzmir'in kalkınması için attığı her adımı heyecanla attı ve sonunu getirdi. Bu büyük açılışı da Cumhurbaşkanımız bizzat gerçekleştirdi. Kendisi vatandaşlarımızla da kucaklaştı" dedi.



TARİHİ DE KORUDUK

İzmir'in ve bölge ekonomisinin gelişmesi için yine büyük bir yatırım yaptıklarını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bunu yaparken, tarihi de koruduk. Otoyol üzerindeki Neon Teikhos Antik Kentini, buradaki kral yolunu ve 432 antik mezarın kurtarılmasını sağladık. Yıkıp yapmak kolay. Biz hem yapar hem koruruz. İzmir'in her bir taşı değerli, nefes alan her canlısı değerli. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'la birlikte gururla bir açılışımızı daha gerçekleştireceğiz. Allah'ın izni ile de şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



ULAŞIM SOLUK ALACAK

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli "AK Parti'nin hizmet anlayışı, vücut bulurken engel tanımaz. Siyaseten bize 'İzmir'e ne yaptılar ki!' diye sorarak prim yapmaya çalışanlar dahi görüyor da, itiraf edemiyor. Biz çalışıyoruz. Kulaklarımızı 'istemezükçülere' tıkadık, işimize bakıyoruz. Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu da bunun bir örneği. Çandarlı'ya ulaşım 40 dakikaya inmiş oluyor. Foça ve Dikili gibi turizm bölgelerine ulaşım soluk alacak. Aliağa'da faaliyet gösteren ALOSBİ, Petkim, Tüpraş gibi dev yapıların ve diğer büyük sanayi tesislerinin ağır tonajlı transferlerinde büyük avantajlar sağlanacak" dedi.