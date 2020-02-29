Bergama’yı uçuracak vizyon projeler Başkan Erdoğan’dan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Stadyumu’nun taşınıp yerine Millet Bahçesi yapılmasını, Selinos Deresi’nin ıslah edilip turizme kazandırılacağını müjdeledi. Vizyon projelerle ilgili açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bergama’nın kabuğunu kırdığı bir döneme giriyoruz” diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bergama için müjdelediği vizyon projeler tarihi ilçede heyecanla karşılandı. Selinos Deresi'nin ıslah edilip turizme kazandırılması yönünde verdiği müjde ilçenin tarihi mahallelerinde yaşayan sakinlerinde heyecanı doruk noktaya çıkardı. Mahalle sakinleri yılların ilgisizliğinin izlerini bugünlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjdesi ve Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun gece gündüz demeden çalışmasıyla silineceğinin sevincini yaşıyor.

YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan Kuzey Ege'nin ve Bakırçay'ın merkezi konumundaki Bergama, üzerinde oturduğu tarihi değerleriyle Selinos Deresi'nin ıslah edilip, bir elmas misali parlatılmasıyla kabuğunu kırıp, ekonomik refaha kavuşmak için gün sayıyor. Bergama Çandarlı Kuzey Ege Otoyolu'nu hizmete açan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri arasında bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Kuzey Ege Çandarlı Konteynır Limanı ekonomik gelişmeleri beraberinde getirirken, bir taraftan da Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu yoğun çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yapılacak şehrin vizyon projeleri, Bergama'yı turizmden kazanan bir şehir durumuna getirecek. Kuzey Ege'deki bütün bu heyecanın nihayi hedefinin ekonomik girdi sağlamak olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Artık Bergama ve Bakırçay Havzası'nın adı Türkiye gündeminden hiç düşmeyecek" dedi. Bergama'nın yıldızının parlayacağı bir döneme gelindiğine dikkat çeken Koştu, "Bu durum tesadüfi değil. 18 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdroğa'ın öncülüğünde planlı bir şekilde yapılan yatırımların sonucudur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bergama'da müjdelediği projeler arasında Kuzey Ege Konteyner Limanı'nın 2. Etap inşaatına başlanması olduğuna dikkat çeken Koştu, "Liman tamamlandığında Bergama ve Bakırçay Havzası ülkemizin en önemli lojistik merkezlerinden birisi olacak. Otoyol, Batı Anadolu Serbest Bölgesi ve Çandarlı Kuzey Ege Konteyner Limanı ekonomik planlama ve ekonominin üçlü saç ayağı olarak birbirini tamamlayacak. Projeler tamamlandığında iş ve aş açısından hemşehrilerimiz nefes alacak" dedi.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama'da yaptığı konuşmasında, verdiği müjdelerin Bergama için vizyon projeler olduğuna dikkat çeken Başkan Koştu, "Cumhurbaşkanımız iki önemli projenin müjdesini verdi. Şehir stadyumunun taşınıp yerine Millet Bahçesi yapılması, Selinos Deresi'nin ıslah edilip, turizme kazandırılması için çalışmaların başlayacağını müjdeledi" dedi. Bergama'nın kısa sürede belediye hizmetlerinde hak ettiği konuma Belediye Başkanı Hakan Koştu başkanlığında geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakan kardeşimiz bir taraftan ilçemizi güzelleştirirken, diğer taraftan da yılların ihmalini giderecek adımlar atacaktır. Bu zorlu ve önemli görevde şahsım, tüm milletvekili arkadaşlarım hep birlikte yanında olacağız, gereken desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz" dedi. Son Başbakan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bugün Bergama'da milletin sevdalısı, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı karşılıyoruz. Bergama'ya gelirken Cumhurbaşkanımız eli boş gelmedi. İzmir'i Bergama'ya bağlayan otoyolun açılışını yaparak geldi. Bergama uzun yıllardan sonra yerel seçimlerle beraber "AK Parti ve Gönül Belediyeciliği" dedi. Hakan Koştu'yu başkan olarak seçti. Destek ve güveniniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.



HER ALANDA HİZMET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçeye yapılan hizmetleri de anlattı. 192 derslikli 17 okul, 7 pansiyon yaptıklarını belirten Erdoğan, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu'na Egetal Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nı, 3 bilgisayar laboratuvarını, eğitim-öğretim programlarının laboratuvar ve uygulama alanlarını kazandırdıklarını söyledi. Toplam 6 adet sağlık tesisi inşa ettiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, 2002'den bugüne 152 bin Bergamalıya toplamda 140 milyon lira tutarında yardım yaptıklarını belirtti ve ekledi: "Çiftçi kardeşlerimize toplam 413 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. 5 baraj ve 2 göleti tamamladık. Doğalgaz süratle yaygınlaşacak. 33 bin 500 adet fidan diktik. Şadırvan Camisi ve Selçuklu Minaresi Hacı Hekim Camii, Hacı Hekim Hamamı ve Kurşunlu Camii ve Mescitaltı Mescidi restorasyonlarını yaptık" dedi.



'SİZİN İÇİN KOŞMAYA DEVAM EDECEĞIZ'

Bitkısel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda 3 projeye 2 milyon liralık hibe desteği sağlanacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bergama ilçemize, inşallah Tarım Kredi Kooperatif marketini açacağız. Burada uygun fiyatlarla istediğinizi bulacaksınız. Asla burada vatandaşı sömürmek yok. Bunu halkımız hizmet alsın, diye yapıyoruz. 2 bin yıllık tarihi tonozları, Kozak çevre yolunu yaparak koruma altına alacağız. Bergama Çevre Yolu'nun ikinci etap ihalesi bitti. Adnan Menderes Bulvarı bisiklet yolları, kaldırım ve ışıklandırması yapılacak. Kredi Yurtlar Kurumu'nun öğrenci yurdu inşaatı başlayacak. Derslik sayısını artıracak projelere başlıyoruz. 2. etap TOKİ konutları için çalışmalar devam ediyor. Aliağa- Bergama arası doğalgaz boru hattı döşenmesine Eylül'de başlıyoruz" dedi.