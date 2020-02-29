Bulaşıkçılıkla başladı restoranın patronu oldu

Aydın'da 7 yıl boyunca bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan 47 yaşındaki Yeşim Çelik, çalışkanlığı ve girişimciliğiyle bulaşıklarını yıkadığı restoranın sahibi oldu. Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Yeşim Çelik, kocasının ortağı olduğu Aydın 2. Sanayi Sitesi'ndeki restoranda 7 yıl önce işe başladı. Bulaşık yıkarken diğer yandan ustalardan aşçılığı öğrenen Çelik, bir süre sonra restoranın yemeklerini kendisi yapmaya başladı. Çelik, bulaşıkçılığın ardından aşçısı olduğu restoranı çektiği mikro kredi ile kocasından ve ortağından devraldı. Çalışkanlığıyla gerçek bir başarı hikayesine imza atan Çelik, restoranda 4 kişiye istihdam sağlıyor. Çelik, "Eskiden işim bana iş veriyordu şimdi ben onun patronu oldum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)