Ekonomi dördüncü çeyrekte % 6 büyüdü

Kur saldırısını aldığı önlemlerle atlatıp, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyüyen Türkiye, son çeyrekte vites büyüttü. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ekonomi son çeyrekte yüzde 6 büyüdü. Böylece Türkiye, son çeyrekte Filipinler'den sonra Çin'le birlikte dünyanın en fazla büyüyen ikinci ülkesi oldu. 2019 büyümesi ise yüzde 0.9 ile YEP hedefinin üstünde gerçekleşti. Son çeyrekteki büyümenin ateşleyicisi hane halkının tüketimi oldu. Türkiye'nin toplam milli geliri 753 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kişi başı gelir ise 9 bin 127 dolar olarak hesaplandı.