Son çeyrekte talep patladı

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği GYODER'in, Garanti BBVA Mortgage sponsorluğunda hazırlayarak kamuoyuyla paylaştığı araştırması yayınlandı. GYODER Gösterge araştırmasına göre 2019'un son çeyreği, toplam 483 bin 256 konutla verilerin yayınlandığı 2013 yılından beri en yüksek satışın yaşandığı çeyrek dönem oldu. Özelikle aralık ayında konut satışı 202 bin 74 olarak gerçekleşerek, tüm beklentilerin üzerine çıktı. Bu rakamın ortaya çıkmasında KDV ve tapu alım satım harçlarındaki indirimin yıl sonunda bitmesi çok önemli bir etken oldu. YIL geneli olarak bakıldığında 2019 yılı performansı özelikle ağustos ayı ve devamında gelen konut kredisi faiz indirimlerinden oldukça olumlu etkilendi ve yılı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde yüzde 2'lik bir daralma ile kapattı. Yılın ilk 7 ayında yaşanan daralma yaklaşık yüzde 21 seviyelerindeydi.

İKİNCİ EL PAYI ARTTI

2019 yılını diğer yıllardan farklılaştıran en önemli konulardan biri ikinci el satışların toplam satışlar içindeki payı oldu. Bu yıldan önceki son üç yılda yüzde 53 gibi hep aynı oran ile biten yıl geneli, bu yıl yüzde 63 seviyesine kadar çıktı. İpotekli konut satışlarında ise 4. çeyrek diğer çeyreklerden önemli ölçüde farklılaştı. Son çeyrekte yapılan satışların yüzde 30'u ipotekli satış oldu. Konut kredisi faiz oranlarındaki indirim ile birlikte bekleyen talebin önemli ölçüde harekete geçtiği bu rakamlardan rahatlıkla görüldü.



RUHSAT AZALDI İZİN ARTTI

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları, 2019 yılının ilk 9 ayında bir önceki yıla göre bina sayısı bazında yüzde 57.1, yüzölçümü bazında yüzde 58, değer bazında yüzde 48.9, daire sayısı bazında yüzde 63.8 azaldı. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgeleri ise 2019 yılının ilk 9 ayında bir önceki yıla göre bina sayısı bazında yüzde 20.6, yüzölçümü bazında yüzde 7.2 daire sayısı bazında yüzde 11.3 azalırken, değer bazında yüzde 12.3 arttı.