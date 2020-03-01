“100 işçiyi 99’a düşürene destek yok!”

Bu yıl işverene günlük 2.5 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği öngören düzenleme ile ilgili bilgi veren SGK Sigorta Primleri Genel Müdür Vekili Savaş Alıç, geçen yıl Ocak-Kasım’da 100 işçi bildiren işyerinin bu sayıyı Ocak 2020’de 99’a düşürmesi durumunda destekten yararlanamayacağını söyledi.

Asgari ücret desteğinden ev hizmetlerinde gündelikçi, çocuk ve hasta bakıcı çalıştıranların da yararlanacağını belirten Alıç, "2020 yılında kurulan veya önce açıldığı halde geçen yıl işçisi olmayan işyerleri de bu yıl aldıkları tüm personel için destek alabilecek" dedi.

SEKTÖR AYIRIMI YOK

Asgari ücret desteği bu yıl 12 ay sürece ve sektör ayırımı yapılmayacak. Asgari ücret desteği verilirken geçen yıl aylık brüt ücreti 3 bin 840 lira ve altında olan işçi sayısı dikkate alınacak. Bu yılın Ocak ayında asgari ücret desteği almak isteyen iş yerinde geçen yılın aynı ayında 3 bin 840 lira ve altında ücret alan kaç işçi çalıştığına bakılacak. Sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyen işverenler asgari ücret desteğinden yararlanamayacak. Sigortasız işçi çalıştıran, sahte sigorta yaptığı belirlenenler bu destekten yararlanamayacak.

HAZAL ATEŞ