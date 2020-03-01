"İş güvenliğinde hedefimiz dünya standartlarını da aşmak"

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2012 yılında yayımlanan özel kanunun ardından ölümlü iş kazalarında yüzde 18.3 oranında iyileşme gerçekleştiğini söyledi. Uzunkaya, “Dünya genelinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi noktada olan ülkelerle aynı seyri izliyoruz ama bununla yetinmeyeceğiz” diye konuştu.

İstihdama yönelik politika ve uygulamalarda önemli bir yere sahip olan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden sonra İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne atanan Cafer Uzunkaya, son dönemdeki çalışmalar hakkında Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Uzunkaya, "İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi amacıyla uluslararası normlarla uyumlu bir mevzuat alt yapısının oluşturulması yanında iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler getirilmesi için sahaya dönük birçok projede yürütüyoruz" dedi.

MİLLİ İHTİYAÇLAR VE KATILIM

Milli ihtiyaçlar ve dünya uygulamaları da değerlendirilerek önleyici ve koruyucu yaklaşımı benimseyen ve çalışanların katılımını da öngören, çalışma hayatını büyük ölçüde etkileyecek olan 40' a yakın alt düzenlemenin yürürlüğe girdiğini belirten Uzunkaya "Fakat mevcut durumumuzu yeterli görmeyip, daha iyi seviyelere gelebilmemiz için tüm taraflarla işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

■ İş sağlığı ve güvenliği alanında dünyada ve ülkemizde durum nedir?

İş sağlığı ve güvenliği konusu, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizin de önceliğidir. Ülkemizde bu konuda atılmış en önemli adımlardan biri 2012 yılında müstakil bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yayımlanmış olmasıdır. Birçok gelişmiş dünya ülkesinde ve AB ülkelerinin birçoğunda da müstakil iş sağlığı ve güvenliği kanunu bulunmaktadır. İlgili ülkelerin kanun ömürlerine baktığımızda ortalama 20 yıl olup bu süre ülkemiz için 8 yıldır. Ülkemizde kanun yayımlandığından bugüne ölümlü iş kazalarında yüzde 18.3 oranında iyileşme gerçekleşmiş olup aynı sürede bu iyileşme İsviçre'de yüzde 6.5, Fransa'da yüzde 17.7, İspanya'da yüzde 6 ve Almanya'da yüzde 18.9 olarak gerçekleşmiştir.

AİLE TEMELLİ YAKLAŞIM

Aynı ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği kanunlarının yayımından bugüne ölümlü iş kazalarında ortalama yüzde 81 iyileşmeyi 30 yıl gibi bir sürede gerçekleştirdiklerini görmekteyiz. Dolayısıyla bu rakamlar dünya genelinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi noktada olan ülkelerle aynı seyri izlediğimizin göstergesidir. Fakat mevcut durumumuzu yeterli görmeyip, daha iyi seviyelere gelebilmemiz için tüm taraflarla işbirliği içinde çalışarak uzun soluklu çalışmalar yürüterek iyileşme sağlayacağız.



■ Yakın, orta ve uzun dönem hedeflerinizi paylaşır mısınız?

Güvenlik bilincinin ailede kazandırılması gerekliliğinden hareketle iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması için ana politikamızı aile temelli ortaya koyduk.

KAZALAR MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARLA ÖNLENECEK

1 Temmuz 2020 itibariyle kamu kurumlarında da iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği hizmet alma zaruretinin başlayacağını biliyoruz. Konuya ilişkin ne söylemek istersiniz? 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak 6 ay sonra yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam etme yükümlülüğü tehlike sınıflarına göre tedrici olarak yürürlüğe girmişti. Yani tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan ve 50'den az çalışanı olan işletmelerde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenleme, az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerimizde de 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Uygulama ile bu hizmete ulaşan çalışan sayısının yüzde 69'lardan daha yukarıya taşınmasını öngörüyoruz. Olası kazalar öncesinde multidisipliner anlamda yürütülecek çalışmaların başta çalışanlara ve en nihayetinde de kamuya ciddi manada fayda getireceği kuşkusuzdur.

ULUSLARARASI KONGRE

Bu yıl uluslararası düzeyde iş sağlığı ve güvenliği kongresi yapacağınızı biliyoruz. Ne söylemek istersiniz?

3-6 Mayıs 2020 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde (İCC) "Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri" ana teması ile yapılacak olan 10'uncu Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi; ulusal ve uluslararası otoritelerin katkı sunacağı 27 alt oturum başlığı ile çalışma hayatının tüm taraflarına hitap edecek şekilde tasarladık. İlaveten, kongremizle eş zamanlı olarak 4. Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Fuar organizasyonu da gerçekleştirmiş olacağız.

BELMA ŞAHANER