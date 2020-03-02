10 bin gaziye ikinci aylık bağlanacak

Vazife ve harp malulü gazilere beş bin günü ve 20 yıl sigortalık süresini doldurmaları halinde ikinci maaş bağlanacak. Düzenleme ile ikinci aylığa hak kazanamayanlar kamuda istihdam edilebilecek.

Hükümet, canını vatana siper eden gazilerin yaşamını kolaylaştırmak için tüm imkânları seferber ediyor. Vazife ve harp malulü gazilere beş bin günü ve yirmi yıl sigortalılık süresini doldurmaları durumunda ikinci maaş bağlanacak. Böylece vazife ve harp malul aylığı alan yaklaşık 10 bin kişiye ikinci bir gelir imkanı sağlanacak. Aylık bağlama koşullarının yeniden belirlenmesi, aylık alınan sürelerin prim ödenmiş hizmet gibi kabul edilmesine rağmen ikinci aylığa hak kazanamayanlardan isteyenler, kamu kurumlarında istihdam edilebilecek.

6 MALULİYET DERECESİ

Vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanmasına yönelik düzenleme Komisyon'da kabul edilirken, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün 6 ayrı maluliyet derecesine göre aylık bağlandığını söyledi. Genel Müdür Ertüzün, "Malul aylığı rapor tarihinden itibaren ödenmeye başlıyor. Bu göreve başladığı ay, vazife malulü olsa dahi 30 yıl hizmeti varmış gibi aylık bağlanıyor. Maluliyetin derecesi ve buna neden olan olayın hangi yasa kapsamında değerlendirildiğine göre farklılık arz ediyor. Yüzde 15-60 arasında değişen 6 ayrı maluliyet derecesi bulunuyor. Yirmi yıl hizmete sahip polis memuru birinci derecede olursa 6 bin 737 lira, altıncı dereceden malul olursa 4 bin 203 lira aylık bağlanıyor" dedi.

BAKIM ÜCRETİ DE VAR

Erbaş ve erlerle ilgili ödemeleri anlatan Ertüzün, "Altıncı derece, ilkokul mezunu en düşük 3 bin 797 lira, birinci derece en yüksek 5 bin 410 lira alıyor. Altıncı derece eğer kendi hayatını idame edemeyecek kadar bakıma muhtaç ise 2 asgari ücret üzerinden, o da 4 bin 208 lira yapıyor, artı ilave bakım ücreti ödeniyor. Her ay düzenli olarak ödüyoruz" diye konuştu. Yasa teklifiyle toplam 9 bin 770 gazinin daha kolay şartlarda, ikinci aylığı

kazanma imkanının getirildiğini belirten Ertüzün, şunları söyledi: "Sivil toplum örgütleri de istiyordu. Emekli aylığı bağlandığı tarihten aylığı kestiğimiz tarihe kadar olan süreçte herhangi bir prim ödemelerine gerek kalmaksızın o dönemi hizmet olarak alma ve böylelikle daha kısa sürede aylığa kavuşma imkânını elde edecekler."



KAMUDA ÇALIŞMA İMKANI GELİYOR

Düzenlemeyle vazife ve harp malulü aylığına ilave olarak aldıkları yaşlılık aylığı geçen aralık ayında kesilenlere yeni bir hak tanınmış oldu. Aylık aldıkları süreler hizmetlerine eklenecek. Süresi yeterli olanların aylıkları tekrar bağlanacak, yeterli olmayanlar da emekli aylığına hak kazanıncaya kadar kamuda çalışabilecek.

HAZAL ATEŞ