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Alo 170, 100 milyon çağrıya yanıt verdi

Alo 170, 100 milyon çağrıya yanıt verdi
Giriş Tarihi: 2.3.2020

Çalışma hayatı, sosyal güvenlik konularında her türlü soru, öneri, dilek, ihbar ve şikayetlerin yapıldığı, vatandaşın adeta danışmanı olan Alo 170 hattına gelen çağrılar 100 milyonu geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iletişim merkezi "Alo 170"e gelen çağrı sayısının geçen yıl toplam 14.8 milyon, son on yılda da 100.6 milyona ulaştığını söyledi. Vatandaşların telefonlarını 10 ildeki merkezlerinde bin 567 çalışan cevaplıyor. ALO 170, 17 bin vatandaşa da mobbing desteği sağladı.

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