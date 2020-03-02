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ne kadar? 2 Mart Pazartesi , , yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 2 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

02.03.2020, 09:46

yeni haftaya nasıl başladı? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Altın fiyatları düştü mü? , bugün ne kadar? araştırılıyor. İşte 2 Mart Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Peki altın bugün ne kadar? Gram altın düştü mü? İşte 2 Mart Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 321,71 TL
SATIŞ: 321,65 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 510,87 TL
SATIŞ: 522,41 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.018,54 TL
SATIŞ: 1.044,83 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.043,46 TL
SATIŞ: 2.083,26 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.120,00 TL
SATIŞ: 2.144,00 TL

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Altın fiyatları ne kadar? 2 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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