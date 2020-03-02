Beyanname verme süresi bugün doluyor

Gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesini verme dönemi dün başlarken, geliri basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler için ise beyanname verme süresi bugün dolacak. Basit usule tabi mükelleflerde, kendi işinde bilfiil çalışmak, ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak gibi şartlar aranıyor. Mükellefler, beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden verecek.