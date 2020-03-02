Dövizle özel emeklilik için geri sayım başladı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dövizle Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) girerek tasarruf edebilecek ve sistemin sunduğu tüm imkânlardan yararlanacak. Konuyla ilgili yasa teklifi Komisyon'da kabul edildi. Döviz cinsinden BES'e ödenen paylar için devlet katkısının yüzde 10'a kadar indirilmesinde Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdür yardımcılarından Mehmet Höbek, "Yurt dışında yerleşik 6.5 milyon vatandaşımız var. BES'e katılım oranını yüzde 8 olarak düşündüğümüzde, yaklaşık 520 bin vatandaşımızın sisteme katılacağını öngörüyoruz. Aylık katkı payını da 100 euro alırsak 10 yılda beklediğimiz fon tutarı 3 milyar euro civarında. Bütün hak ediş sürelerine riayet ederek sistemde kalmaları halinde bu düzenlemenin 10 yıl sonunda Hazineye yükünü, yüzde 10'luk devlet katkısı tutarını 312 milyon euro olarak hesap ediyoruz" dedi.

HAZAL ATEŞ