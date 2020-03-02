İhracatta zirveyi üç sektör paylaştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracat yıldızları, üç farklı sektörün temsilcisi firmalar oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde zirveye çıkan firma, taze meyve sebze ihracatçısı Uçak Kardeşler Gıda Seracılık şirketi oldu. 2019'da Birliğe mensup 707 firma ihracat gerçekleştirirken, meyve suyu ihracatçısı TREKO Tarım Gıda firması adını ikinci sıraya yazdırdı. Meyve sebze mamulleri ihracatçısı Euro Gıda İhracat Sanayi şirketi sıralamasının üçüncü basamağında yerini aldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Yıla Ocak'ta çok parlak bir giriş yaptık. 2020 yılı sonundaki 1 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.