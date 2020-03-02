  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > İhracatta zirveyi üç sektör paylaştı

İhracatta zirveyi üç sektör paylaştı

İhracatta zirveyi üç sektör paylaştı
Giriş Tarihi: 2.3.2020

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracat yıldızları, üç farklı sektörün temsilcisi firmalar oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde zirveye çıkan firma, taze meyve sebze ihracatçısı Uçak Kardeşler Gıda Seracılık şirketi oldu. 2019'da Birliğe mensup 707 firma ihracat gerçekleştirirken, meyve suyu ihracatçısı TREKO Tarım Gıda firması adını ikinci sıraya yazdırdı. Meyve sebze mamulleri ihracatçısı Euro Gıda İhracat Sanayi şirketi sıralamasının üçüncü basamağında yerini aldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Yıla Ocak'ta çok parlak bir giriş yaptık. 2020 yılı sonundaki 1 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İhracatta zirveyi üç sektör paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN