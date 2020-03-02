Makineler su kaynakları için çalışacak

Devlet Su İşleri Üst Düzey Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri'nde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Önümüzdeki dönemde sulama sektörüne ve taşkınla mücadeleye ağırlık vereceğiz. İçme suyu konusunda da sıkıntı olan yerler varsa acil çözümler bulacağız. Taşkınla mücadelede ağırlık verecek, makinaları neredeyse hiç durdurmayacağız" dedi. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız ise, "Ülkemiz su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak kullanıma sunmak için aziz milletimizin hizmetindeyiz" diye konuştu. Etkinlikte Yeni Asır yazarı ve İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanı Gonca Elibol da "İş Yaşamında Başarı İçin Yöneticinin Rolü" konulu seminerde sunum yaptı.

Seminerin ardından Kaya Yıldız, Elibol'a plaket takdim etti.