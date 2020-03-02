  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Makineler su kaynakları için çalışacak

Makineler su kaynakları için çalışacak

Makineler su kaynakları için çalışacak
Giriş Tarihi: 2.3.2020

Devlet Su İşleri Üst Düzey Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri'nde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Önümüzdeki dönemde sulama sektörüne ve taşkınla mücadeleye ağırlık vereceğiz. İçme suyu konusunda da sıkıntı olan yerler varsa acil çözümler bulacağız. Taşkınla mücadelede ağırlık verecek, makinaları neredeyse hiç durdurmayacağız" dedi. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız ise, "Ülkemiz su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak kullanıma sunmak için aziz milletimizin hizmetindeyiz" diye konuştu. Etkinlikte Yeni Asır yazarı ve İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanı Gonca Elibol da "İş Yaşamında Başarı İçin Yöneticinin Rolü" konulu seminerde sunum yaptı.

Seminerin ardından Kaya Yıldız, Elibol'a plaket takdim etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Makineler su kaynakları için çalışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN