Yunan askeri, A Haber ekibine ve mültecilere tampon bölgede saldırıda bulundu. Yunanistan sınırında yaşanan gelişmeler için bölgede olan A Haber ekibine Yunan askerleri ateş açtı. Başından yaralanan Vedat Sezer o anları anlattı.
Mültecilere hedef gözetmeksizin ateş açan Yunan askeri, A Haber'i de hedef aldı. Sınırın sıfır noktasında hedef gözetmeksizin yapılan saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer yaralandı. O anlar A Haber kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Yunan askerinden A Haber'e saldırı!
Sınırda bulunan mültecilere insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunan askeri bir kez daha hedef gözetmeksizin ateş açtı. Mültecilere ve basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı. Sezer, Yunan askerinin insanlık dışı davranışını A Haber ekranlarında anlattı.Yunan askerinin yaraladığı A Haber muhabiri o anları anlattı
Yunan askerleri A Haber muhabirine saldırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.