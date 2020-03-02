Yunan askerleri A Haber muhabirine saldırdı!

Yunan askeri, A Haber ekibine ve mültecilere tampon bölgede saldırıda bulundu. Yunanistan sınırında yaşanan gelişmeler için bölgede olan A Haber ekibine Yunan askerleri ateş açtı. Başından yaralanan Vedat Sezer o anları anlattı.

Mültecilere hedef gözetmeksizin ateş açan Yunan askeri, A Haber'i de hedef aldı. Sınırın sıfır noktasında hedef gözetmeksizin yapılan saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer yaralandı. O anlar A Haber kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yunan askerinden A Haber'e saldırı! Sınırda bulunan mültecilere insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunan askeri bir kez daha hedef gözetmeksizin ateş açtı. Mültecilere ve basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı. Sezer, Yunan askerinin insanlık dışı davranışını A Haber ekranlarında anlattı. Yunan askerinin yaraladığı A Haber muhabiri o anları anlattı