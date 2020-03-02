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Yunan askerleri A Haber muhabirine saldırdı!

Yunan askerleri A Haber muhabirine saldırdı!

02.03.2020, 21:59

, A Haber ekibine ve mültecilere tampon bölgede saldırıda bulundu. sınırında yaşanan gelişmeler için bölgede olan A Haber ekibine Yunan askerleri ateş açtı. Başından yaralanan Vedat Sezer o anları anlattı.

Mültecilere hedef gözetmeksizin ateş açan Yunan askeri, A Haber'i de hedef aldı. Sınırın sıfır noktasında hedef gözetmeksizin yapılan saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer yaralandı. O anlar A Haber kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yunan askerinden A Haber'e saldırı!

Sınırda bulunan mültecilere insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunan askeri bir kez daha hedef gözetmeksizin ateş açtı. Mültecilere ve basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı. Sezer, Yunan askerinin insanlık dışı davranışını A Haber ekranlarında anlattı.

Yunan askerinin yaraladığı A Haber muhabiri o anları anlattı

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