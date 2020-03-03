Aydın'da otogarın bahçesinde bulunan hurma ağacı görenleri şaşırtıyor. Türkiye'de yetişmeyen ve ithal edilen hurmanın ağacı Söke otogarında kendiliğinden yetişti. Ağaçtan 5 kilo hurma hasat eden Yafes Kuru, "Aydın'da hurma tarlaları çoğalırsa ekonomiye ciddi katkısı olur. Aydın bu anlamda ülkemize öncülük edebilir" dedi.
KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)
Aydın’daki hurma ağaçları yayılmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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