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’daki hurma ağaçları yayılmalı

Aydın’daki hurma ağaçları yayılmalı
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Aydın'da otogarın bahçesinde bulunan hurma ağacı görenleri şaşırtıyor. Türkiye'de yetişmeyen ve ithal edilen hurmanın ağacı Söke otogarında kendiliğinden yetişti. Ağaçtan 5 kilo hurma hasat eden Yafes Kuru, "Aydın'da hurma tarlaları çoğalırsa ekonomiye ciddi katkısı olur. Aydın bu anlamda ülkemize öncülük edebilir" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)

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