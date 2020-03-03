Aydın’daki hurma ağaçları yayılmalı

Aydın'da otogarın bahçesinde bulunan hurma ağacı görenleri şaşırtıyor. Türkiye'de yetişmeyen ve ithal edilen hurmanın ağacı Söke otogarında kendiliğinden yetişti. Ağaçtan 5 kilo hurma hasat eden Yafes Kuru, "Aydın'da hurma tarlaları çoğalırsa ekonomiye ciddi katkısı olur. Aydın bu anlamda ülkemize öncülük edebilir" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)