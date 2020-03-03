Borsa 110 bine yaklaştı

Piyasalar haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, Borsa İstanbul günü yüzde 1.24 yükselişle kapattı. Dolar 6.22’ye geriledi.

Risk iştahındaki toparlanmaya paralel piyasalar haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, Borsa İstanbul bir ara yüzde 3 artışa geçti. BİST 100 endeksi 109.405 puandan gelen satışlarla günü yüzde 1.24 yükselişle 107.309 puandan kapattı. ABD doları değer kaybederek 6.22'ye geriledi. Fed başta olmak üzere diğer büyük merkez bankalarından faiz indirim sinyali gelmesi dün piyasalarda hızlı bir geri dönüş sebebi oldu.

DÖVİZDE DALGALI SEYİR

Fed Başkanı Powell'in "ekonomiyi desteklemek için gereken adımları atacakları" açıklaması riskli varlıklarda tepki alışları yaşattı. Artan risk iştahıyla birlikte, geçen haftayı yüzde 10 kayıpla tamamlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftanın açılışını yüzde 2,25 artışla 108.379,28 puandan gerçekleştirdi. Gelişmekte olan ülke para birimleri haftaya dolar karşısında dalgalı bir seyir ile başladı. Geçen hafta borsada yaşanan sert kayıplara karşın görece daha sakin kalan dolar/TL kuru ise 6.25 direncine yakın açıldı. Gün sonunda 6.22 seviyelerine çekildi. Gösterge tahvilde bileşik faiz ise 25 baz puan düşüşle yüzde 12,16 oldu. Geçen haftayı 1600 doların altında kapatan altın ise yeni haftaya 1600 doların üzerinde başladı.



AÇIĞA SATIŞ YASAĞI DEVAM EDECEK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 28 Şubat'ta açıklanan açığa satış yasağı gibi tedbirlerin dünden itibaren 2. bir duyuru yapılıncaya kadar Borsa İstanbul A.Ş. piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verildiğini bildirdi.