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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 3 Mart Salı ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 3 Mart Salı döviz kuru...

03.03.2020, 09:30

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2230 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9180 lira olmuştu. Peki koronavirüs ve konusunda yaşanan gelişmeleri dövizi nasıl etkiledi? İşte 3 Mart Salı ...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz yükseldi mi? merak ediliyor. Son kapanışta dolar 6,2230, euro ise 6,9180 liradan satılmıştı. Dolar 6,1810 liradan, euro ise 6,8880 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 6,1790 liradan alınan dolar, 6,1810 liradan, 6,8860 liradan alınan euro ise 6,8880 liradan satılıyor.

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